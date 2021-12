Atalanta in versione natalizia contro la Roma: come da tradizione i bergamaschi scenderanno in campo con una divisa speciale. In occasione del "Christmas Match", la Dea veste da 12 anni una casacca che verrà messa all'asta e il ricavato devoluto in beneficenza. L'iniziativa risale al 2010, quando i nerazzurri giocavano in Serie B. Ecco tutte le maglie precedenti