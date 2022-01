La Salernitana è salva: club ceduto a Iervolino

A pochi istanti dallo scadere dei tempi concessi dalla FIGC per il passaggio di proprietà del club campano, è arrivata la notizia che tutti i suoi tifosi stavano aspettando: la Salernitana è passata nelle mani di Danilo Iervolino, imprenditore di 43 anni fondatore dell'Università telematica Pegaso e proprietario del 51% di Bfc Media, gruppo di informazione specializzato in economia, a cui fa capo anche Forbes. Ora ci sono 45 giorni per chiudere il closing

La Salernitana è salva. Secondo quanto riportato da ANSA, "i trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitata hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, scongiurando in extremis l'incubo esclusione dal campionato che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l'acquisto del club". Quasi allo scadere del gong, quindi, i trustee della Salernitana hanno accettato l'offerta dell'imprenditore napoletano Iervolino, che adesso avrà quarantacinque giorni di tempo per chiudere il closing, come concesso in proroga dalla Federcalcio. Il peggio, comunque, è stato scongiurato. Grande sospiro di sollievo per tutti i tifosi granata: la Salernitana potrà concludere il campionato di Serie A.