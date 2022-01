Il Consiglio della Lega Serie A non ha concesso il rinvio per Covid della sfida in programma mercoledì 12 gennaio, ore 21.00, a San Siro: la decisione è stata presa all'unanimità dai sei consiglieri

La Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente mercoledì 12 gennaio allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. È la decisione presa dal Consiglio della Lega Serie A che non ha concesso il rinvio della sfida alle due società. La scelta di non posticipare l'incontro è stata presa all'unanimità dai sei consiglieri di Lega. Il match è in programma alle ore 21.00 .

La situazione Covid: sei positivi tra i due club

Inter e Juventus avevano chiesto il rinvio della Supercoppa per la situazione Covid in costante evoluzione. Attualmente i due club hanno rispettivamente tre positivi a testa. Tra i nerazzurri sono in isolamento Dzeko, Satriano e Cordaz; tra i bianconeri stessa situazione per Chiellini, Pinsoglio e Arthur.