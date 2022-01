Covid: da oggi mezza Italia è in zona gialla Covid

Da oggi 11 regioni italiane sono in zona gialla. A Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Province autonome di Bolzano e Trento si sono aggiunte dal 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia. Di fatto. Però, i decreti varati nell’ultimo mese dal Governo non cambiano molto la situazione: il passaggio in zona gialla, infatti, implica l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Che è già in vigore in tutto il Paese. Per la Liguria si profila addirittura il passaggio in zona arancione dal 10 gennaio