Controllo di suola e tiro a giro, nella prima partitella con la viola l'esterno offensivo arrivato dal Lille ha messo in mostra tutte le sue qualità realizzando la sua prima rete "italiana". Per la sua avventura in Serie A ha scelto la maglia numero 11

Controllo di destro sull’assist di Castrovilli, poi tocco con la suola sinistra per portarsi avanti il pallone e, sempre di sinistro, perfetto tiro a giro dall’interno dell’area di rigore che si infila alle spalle del portiere Rosati. Primo allenamento in campo e subito prima rete in partitella per Jonathan Ikoné, il nuovo esterno offensivo che la Fiorentina ha acquistato dal Lille e che sarà già a disposizione di Vincenzo Italiano per la prossima sfida di campionato che vedrà i viola impegnati al Franchi contro l’Udinese, giovedì 6 gennaio alle ore 20.45. Un saggio di tecnica e freddezza quello messo in mostra da Ikoné che contro i bianconeri potrebbe fare il suo esordio, probabilmente a gara in corso, nel nostro campionato.