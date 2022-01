8/20 ©IPA/Fotogramma

JUVENTUS: un centravanti già "pronto", meglio se in prestito fino a giugno, per poi scegliere con calma l’attaccante del futuro la prossima estate. Identikit che risponde alla perfezione al profilo di Mauro Icardi, per il quale presto la Juve deciderà se provare ad affondare o meno il colpo dopo il sondaggio dei giorni scorsi col Psg. Attaccante priorità divenuta ancora più impellente dopo il tentativo del Barça per Morata: Depay come contropartita in prestito però non scalda le fantasie bianconere. Juve che andrà anche a caccia di un nuovo centrocampista.