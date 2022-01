Salernitana-Venezia si gioca? Asl blocca i campani

Dopo il match non giocato contro l'Udinese nell'ultima giornata del 2021, la Salernitana è stata nuovamente fermata a causa del Covid. L'Azienda Sanitaria Locale, infatti, è intervenuta per disporre non solo l'isolamento domiciliare per i tesserati granata risultati positivi, ma anche la quarantena obbligatoria per tutti i loro contatti stretti. Di fatto, quindi, tutto il gruppo squadra è in quarantena e, di conseguenza, impossibilitato a portare avanti l'attività, compresa la prossima gara di campionato contro il Venezia, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 18.30.