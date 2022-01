Troppi casi Covid nel Bologna, stop a match Inter

Bologna-Inter non si giocherà a causa dei troppi casi di Coronavirus nei rossoblù. Secondo quanto si apprende da fonti dell'Ausl, il dipartimento di sanità pubblica di Bologna ha predisposto un provvedimento in tal senso per l'alto numero di contagi, e dunque non si può disputare la partita. Annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna