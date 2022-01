Bologna-Inter non si gioca: la diretta dal Dall'Ara

Marotta (Inter): "Serve una direzione chiara"

"Obiettivo di tutti è tutelare la salute di cittadini, tifosi e nostri tesserati. Si è appena concluso un Consiglio di Lega che ha parlato del Protocollo (a breve ci sarà comunicato ufficiale). Abbiamo davanti rinvii di partite, prese di posizioni delle Asl che dipendono dalle singole Regioni e decidono autononomamente. Per questo e assistiamo a una cosa anomala: il fatto che il Verona vada a giocare a La Spezia con 11 positivi, e altre con meno positività invece non giocheranno. Dovremo stilare un nuovo protocollo per far sì che ci sia una direzione chiara tra le norme sportive da mettere in pratica e le decisioni delle Asl. Non possono esserci decisioni diverse delle Asl tra una provincia e l'altra, il campionato ne risente chiaramente"