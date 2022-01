Italiano: "Vlahovic ha avuto qualche problemino"

Vigilia di campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che giovedì sera alle 20:45 affronterà l'Udinese nella prima giornata di ritorno. L'allenatore viola, intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione, ha esordito parlando di Vlahovic: "La situazione la conoscete: Dusan si sta comportando come ha sempre fatto. E' reduce da qualche allenamento non al 100% perché ha avuto qualche problemino fisico, ma per il resto ho visto il solito Vlahovic. Sul suo futuro non so dire niente perché non so cosa accadrà". Italiano successivamente fa luce sulle condizioni di Dragowski, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso ottobre: "Si allena da 3-4 giorni, finalmente sta bene. Ci saranno tante partite ravvicinate e dovremo essere pronti a qualsiasi situazione".