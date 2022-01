Le probabili formazioni della 20^ giornata

Tutte le ultime news direttamente dagli inviati di Sky Sport. Prima del 2022 con tante positività e poche scelte. Pioli recupera Ibra, Leao e Rebic. Inter con Sanchez in pole su Correa. Nel Napoli un paio di punti di domanda. Capitolo recuperi: Dybala e Chiesa sono arruolabili, Mourinho ritrova Abraham e soprattutto Pellegrini. Atalanta con Muriel titolare PROBABILI FORMAZIONI 20^GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Non è certamente semplice pensare al probabile ‘primo’ XI dell’anno per tifosi e fantallenatori. La situazione in Serie A, alla ripresa delle operazioni, conta davvero tanti casi di positività con relativo isolamento e ovvia indisponibilità. Qui trovate la situazione squadra per squadra con alcuni giocatori noti e molti senza nome e cognome. In attesa delle varie liste dei convocati, più attese che mai, possiamo ipotizzare le prime formazioni dell’anno grazie alla squadra di Sky Sport

Il nostro team di inviati, per questi primi due turni del 2022, ha un compito più difficile del solito visto che le rose non sono complete e mancano nomi all’appello. Le informazioni però sono già arrivate e quindi eccoci pronti per il primo, complicatissimo, giro dai ritiri

BOLOGNA-INTER, giovedì ore 12:30 Bologna, Soriano arretrato in mediana Soriano in mezzo e Dijks a sinistra con Barrow assente perché impegnato in Coppa d’Africa. Così dovrebbe cambiare la formazione di Sinisa Mihajlovic in vista della sfida contro la ‘sua’ Inter. In difesa nessun cambio e quindi resta la cerniera formata da Soumaoro, Medel e Theate. Sulla trequarti Sansone e Orsolini dovrebbero essere i prescelti mentre davanti toccherà come sempre a Marko Arnautovic Inter, chi con Lautaro? Squalificato Calhanoglu Assente Edin Dzeko e squalificato Hakan Calhanoglu. Ci sono due ‘buchi’ da riempiere nella formazione nerazzurra. Inzaghi presumibilmente dietro schiererà il solito trio con Bastoni e Skriniar ai lati di de Vrij. In mediana è battaglia tra Gagliardini e Vidal. I due al momento sono praticamente al 50% quali vice Calhanoglu. Davanti invece sicuro Lautaro Martinez con Sanchez in leggero vantaggio su Correa che potrebbe comunque avere un discreto minutaggio

SAMPDORIA-CAGLIARI, giovedì ore 12:30 Sampdoria, Ekdal in forse. Verre out Alla ripresa degli allenamenti in casa Sampdoria c’era da verificare la condizione fisica di due elementi. Da una parte Verre, salvo sorprese alza bandiera bianca per la sfida contro il Cagliari Dall’altra però c’è un possibile recupero di Ekdal che però resta ancora in forse. A sinistra spazio a Murru mentre in attacco dovrebbe accomodarsi in panchina Quagliarella Cagliari, Dalbert squalificato Un possibile nome nuovo nell’XI titolare del Cagliari è quello di Lovato che però forse dovrà prima mettere minuti nelle gambe con i nuovi compagni partendo dalla panchina. La catena di destra sarà presidiata da Bellanova con Zappa nei tre dietro mentre a sinistra non c’è lo squalificato Dalbert: al suo posto pronto Lykogiannis. Davanti Pavoletti in coppia con Joao Pedro

LAZIO-EMPOLI, giovedì ore 14:30 Lazio, Luis Alberto recupera. Acerbi punta l’Inter Importante defezione nella linea difensiva della squadra di Maurizio Sarri che aveva ripreso i lavori con qualche acciaccato (Luis Alberto e Zaccagni) e con Basic da verificare. Per la prima gara dell'anno mancherà infatti Acerbi alle prese con un problema al flessore. Il difensore punta a tornare titolare contro l’Inter. Al suo posto provato Patric. Disponibile anche Hysaj. Gli acciaccati hanno recuperato e quindi con Immobile e Pedro c’è ballottaggio tra Felipe Anderson e Zaccagni, con il primo favorito. Luis Alberto parte in pole ma non è ancora sicurissimo del posto da titolare Empoli, qualche ballottaggio per Andreazzoli I toscani sono una delle poche squadre con una esigua lista degli indisponibili. Alla ripresa delle operazion quindi c’è ampia scelta per mister Andreazzoli che potrebbe affiancare Cutrone all’inamovibile Pinamonti. In mediana c’è tanto traffico e tanta concorrenza. Zurkowski si gioca una maglia da titolare con Bandinelli mentre Stulac prova a recuperare posizioni nelle gerarchie di centrocampo. Anche in difesa ci sono tanti nomi in lizza ma sia Marchizza che Romagnoli potrebbero non vincere i rispettivi ballottaggi

SPEZIA-VERONA, giovedì ore 14:30 Spezia, pochi attaccanti a disposizione Buona parte dell’XI titolare di Thiago Motta non cambierà rispetto alle ultime uscite del 2021. La linea a tre di difesa sarà sempre composta da Amian, Erlic, Nikolaou. Davanti invece ci sono Verde e Agudelo in pole. Il secondo pare più sicuro del posto (anche alla luce delle varie assenze in attacco). Verde se la gioca con Strelec. In mediana invece ci sono Bourabia, Bastoni, Ferrer e Sala in lizza ma i posti disponibili sono solo due Verona, molto complicato fare i calcoli Tante, tantissime positività in casa Verona. Non si sono fatti nomi e cognomi e quindi è compito praticamente impossibile mettere giù l’ipotetico XI titolare. Ovviamente Tudor, potendo, si affiderebbe ai soliti noti con Simeone a trascinare l’attacco. Sulla trequarti non al meglio Barak mentre in mezzo non ci sarà Hongla impegnato in Coppa d’Africa. Veloso non è comunque sicuro del posto

ATALANTA-TORINO, giovedì ore 16:30 Atalanta, Toloi ce la fa. Davanti tocca a Muriel Con Freuler squalificato e Zapata che probabilmente salterà anche la seconda partita del 2022, Gasperini deve necessariamente cambiare qualcosa nel suo XI titolare. Davanti è pronto Muriel mentre in difesa riecco Toloi che ha recuperato per tempo. Demiral, Palomino e Djimsiti: tre nomi per due maglie. In mezzo invece Koopmeiners dovrebbe avere una chance dall’inizio. Pasalic invece se la gioca con Malinovskyi mentre a sinistra Maehle è arruolabile Torino, Buongiorno provato a sinistra Chiavi dell’attacco affidate ancora a Sanabria con la coppia Praet e Brekalo alle sue spalle. In difesa spazio a Rodriguez ma Buongiorno non esce dalle rotazioni. Il giovane azzurro probabilmente sarà schierato come esterno di sinistra in un centrocampo a 5 che comprenderà anche Lukic. A destra invece, come sempre, toccherà a Singo che non è stato chiamato per la Coppa d’Africa

SASSUOLO-GENOA, giovedì ore 16:30 Sassuolo, finalmente Djuricic Formazione tipo per i neroverdi ma con un’arma in più dalla panchina. La sosta invernale è servita a Dionisi per recuperare Djuricic, assente oramai da molto tempo. A guidare l’attacco ci sarà sempre Gianluca Scamacca con Berardi e Raspadori a supportarlo. In difesa qualche dubbio a destra, con Toljan favorito e in mezzo (ballottaggio Ayhan-Chiriches). Indisponibile Matheus Genoa, cambi in ogni reparto per Sheva? Criscito positivo, Sturaro squalificato e Vanheusden non al meglio. Questo il quadro di acciaccati e indisponibili in casa rossoblù. Shevchenko dovrebbe ripartire dal trio Biraschi, Bani e Vazquez mentre in mediana ci sono Hernani e Melegoni che si candidano per un posto dall’inizio. Davanti invece si va verso un più ‘tradizionale’ duo formato da Pandev e Destro. Al momento infatti Ekuban è sfavorito

MILAN-ROMA, giovedì ore 18:30 Milan, tanti rientri in gruppo Il nuovo anno ha riportato sul terreno di gioco pedine chiave per i rossoneri di Pioli. Ai box Tatarusanu (positivo) e un altro giocatore (non comunicato). In attacco però sono tornati Ibra, Leao e Rebic mentre dietro si è rivisto Calabria. Soprattutto là davanti quindi Pioli non ha la formazione forzata, anzi. La punta di riferimento sarà probabilmente Ibra (che aveva saltato solo l’ultima del 2021) ma attenzione anche a Giroud che non è tagliato fuori. Leao sembra messo meglio di Rebic. Con il portoghese in campo, Messias agirà a destra. Senza Leao invece, l’ex Crotone andrà a sinistra con Saelemaekers sul versate opposto Roma, Mourinho con la formazione tipo Il 3-5-2 giallorosso, salvo soprese dell’ultimo minuto, potrebbe essere già ‘sicuro’. José Mourinho riparte dalla coppia Abraham-Zaniolo. A San Siro non dovrebbe trovare posto dal primo minuto Mkhitaryan. In mezzo infatti è arruolabile Pellegrini con Vina favorito sulla corsia sinistra. Dietro trio formato da Mancini, Smalling e Ibanez

SALERNITANA-VENEZIA, giovedì ore 18:30 Salernitana, qualche recupero per Colantuono A Rischio Salernitana-Venezia si gioca? Asl blocca i campani Dopo il rinvio della sfida contro l’Udinese, non è cambiata la situazione della squadra campana: Salernitana tra le più colpite della Serie A quanto a positività. Fiorillo e Delli Carri possono conservare il posto in squadra mentre dall’infermeria potrebbero uscire un paio di elementi. Davanti, sulla carta, c’è abbondanza di uomini con Ribery sicuro del posto: Bonazzoli e Simy invece devono convincere il mister. Altrimenti, pronte altre soluzioni anche in base ai recuperati Venezia, cambi in difesa e in mediana Ci sono due squalificati in casa Venezia: se Tessmann non è da considerarsi un titolare inamovibile, un discorso diverso (visti gli ultimi tempi) va fatto per Caldara, appiedato dal Giudice Sportivo. Modolo e Molinaro sperano di poter risalire nelle gerarchie difensive di Zanetti mentre in mediana Ampadu rischia di partire dalla panchina. Ancora monitorato Okereke che punta dritto a una maglia da titolare

FIORENTINA-UDINESE, giovedì ore 20:45 Fiorentina, Ikoné subito pronto Mercato viola Fiorentina-rinnovo Vlahovic, come stanno le cose C’è tanto interesse intorno all’ultimo arrivato in casa viola: esaurite le visite mediche di rito, Ikoné può subito comparire nella lista dei convocati ma sicuramente si siederà in panchina. Callejon e Nico Gonzalez agiranno ai lati dell’inamovibile Vlahovic mentre in mezzo Italiano può scegliere: Duncan, Maleh (che può anche fare l’esterno d’attacco) e Castrovilli. Da loro tre uscirà il nome di chi affiancherà Torreira e Bonaventura Udinese, Samir rientrato Anche in casa bianconera sembra molto complicato mettere giù un XI titolare che tenga conto delle numerose positività. La società non ha reso noto i nomi di quelli in isolamento: Cioffi ha rivisto sul campo d’allenamento Samir che, uomo mercato che era volato a Londra. Presumibilmente il difensore potrà essere ancora schierato nel terzetto con Becao e Nuytinck. In mediana conferma per Makengo mentre Beto e Deulofeu agiranno da terminale offensivo