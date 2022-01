Covid, Serie A verso un nuovo protocollo

La Lega Serie A non ha intenzione di arretrare rispetto alle proprie convinzioni: si gioca. E il campionato si deve svolgere in maniera continuativa. Senza fermarsi. E facendo capire (nuovamente) alle ASL che il protocollo calcistico funziona.

Per cui - dopo il Consiglio straordinario di ieri sera - la Lega disporrà alcune semplici regole, che non sono una novità assoluta nella gestione del Covid con le squadre. E hanno un minimo comun denominatore: le partite si devono giocare. A patto che i club con giocatori positivi o in quarantena abbiano disponibili almeno 13 giocatori professionisti, di cui almeno un portiere, e maggiorenni. In tutti gli altri casi chi non gioca subirà lo 0-3 a tavolino con un punto di penalizzazione.