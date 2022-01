Sassuolo-Genoa, dove vedere la partita in tv

Il Sassuolo per dimenticare la sconfitta casalinga nel derby contro il Bologna nell'ultima del 2021, il Genoa per ritrovare una vittoria che in campionato manca dal 12 settembre. Queste le coordinate della sfida che opporrà al Mapei Stadium le formazioni di Dionisi e Shevchenko nel primo impegno ufficiale del 2022. Il Sassuolo, tredicesimo con 24 punti, ha perso l’ultima partita casalinga di campionato e non subisce due sconfitte interne consecutive da ottobre del 2019 mentre il Genoa - terzultimo a quota 11 - non vince in trasferta in Serie A dalla partita contro il Cagliari e da allora ha ottenuto quattro punti in otto gare esterne.