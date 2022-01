C'è chi ha regolarmente scontato la squalifica scendendo in campo nella 20^ giornata, ma cosa succede per gli squalificati nelle partite non disputate? Una situazione che coinvolge Calhanoglu, Freuler e i veneziani Caldara e Tessmann, rebus che il regolamento spiega aspettando le decisioni del Giudice Sportivo

Erano 8 i giocatori squalificati per la prima giornata di ritorno del campionato, ma solo in quattro hanno già scontato lo stop del Giudice Sportivo. Effetto della situazione che coinvolge non solo il calcio italiano, aumento dei casi di positività al Covid e conseguente intervento delle Asl locali a bloccare le squadre che hanno presentato focolai. Se Dalbert, Sturaro, Askildsen e per ultimo Mario Rui hanno regolarmente osservato un turno di stop, il discorso è diverso per quattro giocatori che non sono scesi in campo nell'Epifania. Parliamo dell’interista Calhanoglu e dell’atalantino Freuler oltre ai veneziani Caldara e Tessmann che, rispettivamente, non hanno giocato a causa delle situazioni che coinvolgono Bologna, Torino e Salernitana. La domanda è d’obbligo: quando sconteranno la loro squalifica? Vediamo cosa dice il regolamento.