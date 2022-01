La partita non si è disputata per il provvedimento Asl che ha fermato il Bologna, ma la società rossoblù aveva comunque caricato la "distinta di gioco" sul portale la sera precedente alla gara: la stessa è finita nelle mani dell'arbitro, che ne ha consegnato una copia anche all'Inter. Rischio sconfitta a tavolino per la squadra di Mihajlovic? Condividi

La 20^ giornata del campionato di Serie A è stata fortemente condizionata dal Covid. Tra le partite che non si sono disputate anche quella del Dall'Ara tra il Bologna e l'Inter, che rischia di arricchirsi di un altro giallo importante, quello della distinta. Nonostante il fermo dell'Asl, infatti, il club rossoblù ha regolarmente presentato la lista dei giocatori partecipanti alla partita. La cosiddetta "distinta di gioco" ormai da qualche tempo viene caricata online e i dirigenti del Bologna avevano provveduto già la sera prima della partita, cosa che invece non hanno fatto le altre tre squadre fermate dall'Asl (Salernitana, Torino e Udinese). Il documento è così arrivato regolarmente tra le mani dell'arbitro Ayroldi, che però non ha potuto far altro che constatare l'assenza della squadra di casa. Una copia, come da prassi, è stata consegnata anche all'Inter, che invece al Dall'Ara ci è arrivata regolarmente.

Possibile 0-3 a tavolino? approfondimento Il surreale pomeriggio dell'Inter a Bologna Cosa accadrà ora? Certamente si apre un caso diverso rispetto a quanto accadrà nelle altre tre partite non giocate e rispetto anche a quanto già accaduto per Udinese-Salernitana del 21 dicembre. Si tratta di gare non disputate a causa di provvedimenti Asl che hanno bloccato l'attività di singole società e che resteranno (salvo sorprese) sub-judice: i singoli club fermati avranno 24 ore per presentare un pre-ricorso e successivi tre giorni per presentare il ricorso vero e proprio. Cosa che, ovviamente, dovrà fare anche il Bologna, altra società fermata dall'Asl. Ma, per quanto riguarda i rossoblù, si aggiunge quest'ulteriore giallo legato alla distinta. Da regolamento, infatti, presentare questo documento ufficiale e non scendere in campo comporta la perdita della gara a tavolino con il risultato di 0-3. Considerando però le varie situazione ancora in piedi, certamente non si arriverà a una definizione della situazione in tempi brevi.