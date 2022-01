Chiellini è guarito dal Covid: da sabato in gruppo

Giorgio Chiellini ha sconfitto il Covid-19 e da sabato tornerà ad allenarsi con la Juventus . Ad annunciarlo è la stessa società bianconera con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo . Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC" . Il capitano della Juve, dunque, tornerà a disposizione di Max Allegri alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma: valuterà poi l’allenatore bianconero, in base alle condizioni fisiche del difensore, se convocarlo o meno per la gara contro i giallorossi.

Non si è mai allenato nel 2022

Chiellini non si è ancora mai allenato in questo 2022: il difensore della Juve, infatti, non è tornato a lavorare alla ripresa con la squadra perché in regime di isolamento domiciliare, inizialmente per essere entrato in contatto con una persona positiva e successivamente per aver contratto il Covid, come comunicato dalla Juventus il 1° gennaio. Il capitano bianconero, ricordiamo, ha saltato la sfida di campionato pareggiata contro il Napoli. Al momento l’unico calciatore della Juve positivo al Covid è il terzo portiere Carlo Pinsoglio.