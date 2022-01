Misure anti-Covid, oggi la conferenza di Draghi

Cairo: 'Limite 5mila spettatori allo stadio scelta di responsabilità'

La limitazione a 5mila spettatori della capienza degli stadi "è una scelta che abbiamo preso unanimemente anche un po' caldeggiata da parte del governo: abbiamo fatto una scelta di responsabilità anche se concordo col professor Bassetti: quando hai vaccinazioni, super green pass e mascherine, con la vaccinazione uno è molto ben coperto". E' quanto afferma il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. "Il 23 dicembre i contagi erano 44mila e sono arrivati a 220mila con gli stadi completamente chiusi. Non mi sembra lo stadio sia il principale portatore di incremento di positività. Per una forma di responsabilità, per dare un buon esempio abbiamo preso questa decisione", conclude.-