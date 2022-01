Covid, Medici sportivi: nuovo protocollo per ripresa attività

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato il nuovo protocollo “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19". Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in relazione all’infezione da Covid "che dimostrano come le complicanze cardiache (in particolare, la mio-pericardite) siano rare nei giovani atleti e si risolvano in genere favorevolmente in tempi relativamente brevi. L’obiettivo, in accordo con il Coni, è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da Sars-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta