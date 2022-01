L'allenatore della Juventus squalificato per un turno per "aver usato espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara al termine di Juventus-Napoli": dovrà pagare anche una multa di 10mila euro. Stessa sanzione per Candreva della Sampdoria, espulso contro il Cagliari. Roma senza Karsdorp e Mancini. Restano sub iudice i risultati di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia

Massimiliano Allegri non sarà sulla panchina della Juventus domenica all'Olimpico contro la Roma: l'allenatore è stato squalificato "per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara". Per lui anche un'ammenda da 10mila euro. Lo comunica il giudice sportivo, diffondendo le decisioni prese in merito alla 20^ giornata di Serie A. Si tratta della prima squalifica da allenatore della Juventus per Allegri: in precedenza, era stato sanzionato dopo una partita contro la Sampdoria a dicembre del 2014 ma dopo il ricorso la squalifica era stata commutata in un'ammenda. L'ultima squalifica scontata era da allenatore del Milan, dopo una partita giocata a settembre del 2012 sul campo dell'Udinese.

Restano invece sub iudice i risultati di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, partite non giocate nel giorno dell'Epifania per i contagi da Covid-19. A impedirne la disputa erano state le ordinanze delle Asl territoriali, che avevano imposto la quarantena per i giocatori di Torino, Bologna, Udinese e Salernitana, a causa dei casi Covid in questa squadre. Niente 3-0 a tavolino, quindi, ma sarà necessario attendere ancora per conoscere le disposizioni del giudice sportivo.