Roma-Sergio Oliveira: cosa manca per chiudere

Il club giallorosso ha definito il suo obiettivo per il centrocampo: per portare nella Capitale Sergio Oliveira occorre però perfezionare dei dettagli con il Porto. L'idea della Roma è quella di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni: difficile pensare a una chiusura della trattativa prima della prossima settimana IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO - CALCIOMERCATO, NEWS IN TEMPO REALE Condividi

Serve pazienza alla Roma per arrivare a Sergio Oliveira. I tempi per definire la trattativa per portare il centrocampista del Porto in Serie A non sono così stretti come tifosi e dirigenti giallorossi si aspettavano. La notizia del possibile addio del 29enne ha infatti creato subbuglio in Portogallo e ha generato frizioni tra l'allenatore dei Dragoes Sergio Conceiçao, contrario alla cessione del giocatore, e il suo presidente. Nonostante le quattro partite consecutive avviate dalla panchina nelle ultime quattro partite del club, Oliveira resta infatti un giocatore importante per lo spogliatoio del Porto, come le 39 reti in 174 presenze con il club testimoniano.

Possibile accordo la prossima settimana L'idea della Roma è quella di arrivare a Sergio Oliveira con un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Il club giallorosso a trattare per offrire al Porto le migliori condizioni per far partire Sergio Oliveira ma appare quasi impossibile pensare che il giocatore possa arrivare in Italia per la partita di domenica all'Olimpico contro la Juventus: è molto più probabile che l'accordo tra le parti possa maturare la prossima settimana.