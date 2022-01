Sempre più complicato arrivare a Botman, il club rossonero prova a impostare per Diallo del Paris Saint-Germain una trattativa in prestito, simile a quella realizzata un anno fa con il Chelsea per Tomori. Per giugno piace Bremer del Torino: sul centrale però si prefigura un derby di mercato con l'Inter

Il Milan prosegue la ricerca di un difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Restano due le soluzioni sul tavolo rossonero per il calciomercato di gennaio: Sven Botman del Lille è sempre più lontano. Il club francese ha rifiutato infatti un’offerta vicina ai 40 milioni di euro dal Newcastle per il difensore olandese classe 2000, segno di come il Lille non abbia al momento intenzione di privarsi del giocatore. Resta invece viva la pista che porta ad Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Il Milan vuole impostare una trattativa in prestito con diritto di riscatto per il 25enne, terzino sinistro che può giocare anche da difensore centrale, come fatto un anno fa con Tomori dal Chelsea. Oggi Diallo è impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal ma la sensazione è al rientro dalla competizione il PSG possa aprire al trasferimento.