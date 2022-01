Le probabili formazioni della 21^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Si va verso un'altra giornata 'zoppa'. L'Inter capolista torna in campo con Dzeko recuperato. C'è Vidal in mezzo al campo. Milan che ripropone Leao e Ibra dall'inizio, ma dopo la conferenza di Pioli salgono le quotazioni di Giroud. Roma in emergenza mentre Allegri recupera tre elementi ma su Dybala dice: "Devo valutare"

La situazione dei positivi in isolamento è cambiata per alcune squadre e da questo turno di campionato si gioca secondo il nuovo protocollo varato dalla Lega qualche giorno fa. La Salernitana ad esempio dovrebbe avere a disposizione una rosa di 13 giocatori per affrontare il Verona. Quasi scontato invece il rinvio di tre match in programma nella seconda di ritorno.

Ovviamente le notizie sono in costante aggiornamento: non tanto dai campi di allenamento quanto dai vari giri di tamponi. C'è anche chi può contare su quasi tutta la rosa (e di questi tempi è una notizia). Per sapere tutto, ma proprio tutto, ci affidiamo come sempre alla squadra degli inviati di Sky Sport . Grazie al loro prezioso lavoro tifosi e fantallenatori saranno sempre 'sul pezzo'.

La vittoria contro la Roma ha dato tanta fiducia a chi aveva giocato poco. Protagonisti, tra gli altri, Gabbia e Kalulu che verranno ovviamente riproposti al centro della difesa. In mediana invece Tonali potrebbe essere affiancato da Bakayoko mentre nel gruppo degli attaccanti c’è Leao che può scalzare Saelemakers (con Messias a destra). Il portoghese ci ha messo poco giovedì a far capire a tutti di essere tornato a pieno regime. Davanti toccherà probabilmente a Ibra, anche se dopo le parole di Pioli in conferenza stampa ("Domani, quando sarà chiamato in causa, metterà in campo le sue doti"), salgono le quotazioni di Giroud.

Niente sfida da ex per Mattia Caldara. Il difensore era e rimane squalificato dato che il Venezia non ha disputato la prima sfida del 2022. Dietro quindi spazio a Svoboda. ‘Solito’ centrocampo pronto a scendere in campo: la cerniera sarà composta da Busio, Ampadu e Crnigoj (Tessmann è squalificato). Davanti invece ci sono più scelte con Okereke che spera di tornare dal primo minuto. Difficile invece che Forte vinca il ballottaggio con Henry.

La situazione dei disponibili in casa Sassuolo è ridotta quasi ai minimi termini. Il 4-2-3-1 visto contro il Genoa potrebbe anche variare in un 4-3-3 con Ayhan spostato in mediana. Altrimenti si va verso la conferma di un terzino adattato a esterno sinistro (che sia la volta di Rogerio?). In attacco invece sempre Defrel come riferimento con Raspadori e Berardi a supporto

Andreazzoli deve far fronte alle squalifiche di Luperto e Bandinelli e quindi qualcosa, almeno in difesa, dovrà cambiare necessariamente. Ismajli va verso la conferma mentre Romagnoli si candida per una maglia da titolare ma è viva la concorrenza sia di Viti che di Tonelli. A sinistra invece c’è Marchizza in pole. A centrocampo nulla dovrebbe cambiare rispetto alla sfida contro la Lazio mentre davanti con Pinamonti c’è favorito Di Francesco

Partita molto molto sentita quella contro il Napoli per Fabio Quagliarella. Ovviamente Gabbiadini non si discute nemmeno per sogno ma il suo partner d’attacco non è ancora così sicuro: al momento è ballottaggio tra Quagliarella appunto e Caputo. Al ‘Maradona’ mancherà però un uomo chiave come Candreva, fermato dal giudice sportivo. La catena di destra potrebbe vedere titolari Bereszynski e Dragusin. In mediana invece rientra Askildsen

Elmas, Petagna e Zanoli. Sono stati questi i cambi effettuati a gara in corso dal Napoli nella sfida contro la Juventus. Due su tre potrebbero candidarsi per una maglia da titolare ma Mertens è ancora in vantaggio. In mediana Spalletti dovrà ancora rinunciare a Fabian Ruiz che ha continuato a lavorare a parte anche alla ripresa degli allenamenti. Elmas può invece insidiare Politano. Tuanzebe è arrivato ma andrà al massimo in panchina

ROMA-JUVENTUS, domenica ore 18:30

Roma, Maitland-Niles ‘alla Snejider’?

Molti ricorderanno l’esordio in maglia Inter di Wesley Sneijder: da poco atterrato Mourinho lo mandò subito in campo nel derby. Potrebbe succedere la stessa cosa a Mailand-Niles, primo acquisto invernale dei giallorossi che contro la Juventus non avranno per squalifica né Mancini né Karsdorp. L’alternativa è adattare un attaccante a esterno destro nella linea a 5 di centrocampo. In attacco nulla cambia: Zaniolo e Abraham saranno nuovamente in campo dal primo minuto

Juventus, Chiellini è guarito

Tre buone notizie per Massimiliano Allegri. Pellegrini e Kaio Jorge sono tornati in gruppo e Chiellini è guarito, out invece Alex Sandro. Ovviamente i tre vanno verso la convocazione e non è escluso che qualcuno possa magari strappare una maglia da titolare. In difesa si candida De Sciglio che può giocare su entrambi i versanti: non sarebbe una sorpresa vedere magari un Cuadrado più avanzato. In mediana McKennie è in pole mentre davanti scalpita Dybala. "Ma valuteremo nelle prossime ore", ha detto Allegri in conferenza. Dopo essere entrato a gara in corso contro il Napoli, la ‘Joya’ vuole esserci dal 1’ contro la Roma