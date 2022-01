E' durata mezz'ora la partita di Lorenzo Insigne contro la Sampdoria. Il capitano del Napoli è infatti stato costretto ad uscire al 30' del primo tempo per un infortunio muscolare all'adduttore. Dopo uno scatto, il campione d'Europa con l'Italia si è accasciato dolorante. Dopo aver ricevuto le cure dei sanitari ha provato a rientrare in campo, corricchiando e provando anche a calciare, per poi arrendersi al dolore. Insigne è stato sostituito da Politano.