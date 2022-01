L'allenatore nerazzurro dopo il match: "Il 20 ottobre, quando eravamo a meno 7 sentivo meno la parola scudetto, ma ora è normale con otto vittorie di fila". E sulla partita contro la Lazio: "Abbiamo vinto con merito contro un avversario forte. Supercoppa? Vogliamo dare una gioia ai tifosi con un trofeo a San Siro. I gol dei difensori sono una nostra risorsa. Per stare davanti al Milan servirà girone come quello d’andata" INTER-LAZIO: GOL E HIGHLIGHTS

Condividi

Tre punti. Ottava vittoria di fila. Primo posto con ancora una partita in meno. Inzaghi sfida il suo passato e batte l'unica squadra con cui aveva perso in questo campionato: "Faccio i complimenti alla squadra per la prestazione, non era facile rientrare dopo tanti giorni. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ben messa in campo. È una vittoria meritata". Ora la Supercoppa con la Juve mercoledì sera: "Non so chi sia favorito, la Juve ha dimostrato la sua forza con la Roma, in campionato ha perso qualche punto ma in partita secca è tutto aperto, vogliamo dare una gioia ai tifosi con un trofeo a San Siro".

"I gol dei difensori sono una nostra risorsa" SUPERCOPPA La Juve ne perde 3: ansia Chiesa, squalificati Cuadrado e De Ligt Una vittoria arrivata coi difensori centrali: "Bastoni è campione d’Europa, mi piaceva prima e anche ora. Le reti dei centrali sono una risorsa che abbiamo". Ed è di nuovo primo posto: "Per stare davanti al Milan servirà un girone come quello d’andata. Sappiamo di aver fatto grande percorso nella prima parte dell'anno, ora serve replicarlo. Milan e le altre non molleranno". Tema mercato: "Un'altra punta? No, sono contento dei quattro attaccanti straordinari che ho".