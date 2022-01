Mourinho: "Un crollo psicologico, mi fa male"

Avanti di due gol a 20 minuti dalla fine, la Roma si è fatta rimontare dalla Juventus buttando così l'opportunità di portare a casa tre punti importanti. All'Olimpico finisce 3-4 per i bianconeri, un risultato che lascia fortemente deluso José Mourinho, soprattutto per come è maturato. "Non vorrei farlo, ma posso criticare la mia squadra – le parole del portoghese - Ci sono stati 70 minuti di controllo assoluto, in cui abbiamo giocato veramente bene, con la giusta mentalità. Dopo c'è stato un collasso psicologico e il 3-2 ci ha distrutto. Felix ha fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista, poi l'ho cambiato e chi è entrato ha sbagliato già alla prima azione. Ma per una squadra forte mentalmente, qual è il problema di prendere il 3-2? Per me non c'è, sei sempre in vantaggio e giochi per rimanere in controllo della partita. Invece per i miei ragazzi c'è, perché sono emersi complessi, fragilità psicologiche. Sono emersi i problemi per cui non abbiamo iniziato come abbiamo finito l'anno scorso e per cui non vinciamo contro le squadre forti. Poi quando siamo nei guai, la squadra si rialza e ricomincia a giocare. In questo spogliatoio c'è solo gente buona. Se fosse finita al 70', avremmo fatto una grande partita. Ma così non è stato. Poi avevamo delle defezioni importanti, soprattutto in panchina. Mi fa male, non sono abituato a questo profilo di squadra ma sono qui per aiutare la squadra a migliorare”.