Due gol e fascia da capitano al braccio. Domenica da incorniciare per Theo Hernandez , protagonista assoluto della vittoria del Milan al "Penzo" di Venezia . Il terzino sinistro francese, al termine del match, pensa subito al futuro e al suo rinnovo con i rossoneri : " Siamo a un buon punto, sono molto felice qui . Quando ho parlato per la prima volta con Maldini mi ha detto le cose in modo chiaro, ora stiamo parlando per prolungare il nostro rapporto". E l'auspicio di Theo è diventare una colonna del Milan come l'ex numero 3 rossonero: " Sto lavorando tutti i giorni per migliorare e magari ricalcare le sue orme , con Maldini parliamo tutti i giorni ed è anche grazie a lui se riesco a crescere".

"Sono felicissimo di aver indossato la fascia da capitano"

Impossibile per il numero 19 rossonero non spendere due parole sulla fascia da capitano: "L'ho indossata io perché giocatori come Romagnoli e Calabria non sono a disposizione, ma sono felicissimo sia toccato e me e voglio continuare così". In chiusura Theo Hernandez commenta la vittoria maturata contro la squadra di Zanetti: "Abbiamo giocato una grandissima partita, sapevamo non sarebbe stato facile soprattutto su un campo così piccolo e con tutti questi tifosi sugli spalti. L'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, poi vediamo cosa succede. Stiamo lavorando bene ogni giorno, dobbiamo continuare su queste strada".