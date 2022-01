Venezia-Milan, dove vedere la partita in tv

I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva, mentre i veneti non vincono in campionato dal 21 novembre e hanno conquistato solo due punti nelle ultime sei partite. Venezia-Milan, alle ore 12.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Caccia al tris per il Milan. Dopo la vittoria contro la Roma, i rossoneri cercano il terzo successo consecutivo in campionato nel match contro il Venezia per tenere il passo dell'Inter. I lagunari, rimasti a riposo nel turno dell'Epifania a causa della quaratena imposta alla Salernitana, non vincono in campionato dal 21 novembre, contro il Bologna. Nelle ultime sei partite la squadra di Zanetti ha raccolto soltanto due punti contro Juventus e Sampdoria.