Insigne, martedì gli esami alla gamba infortunata

Martedì mattina il capitano azzurro – che dal 1° luglio si trasferirà ai Toronto in Mls – si sottoporrà a nuovi esami che faranno chiarezza sull'entità dell'infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo contro la Samp dopo 30 minuti di gioco

Si conoscerà solo martedì mattina la reale entità dell’infortunio muscolare subito da Lorenzo Insigne durante la gara di campionato tra Napoli e Sampdoria che si è giocata domenica al Maradona. L’attaccante azzurro – che quest’oggi è stato a riposo – nella mattinata di martedì si sottoporrà infatti a degli esami che faranno maggiore chiarezza sulle sue condizioni fisiche e permetteranno al Napoli di conoscere i tempi di recupero del suo capitano . Insigne, ricordiamo, si è infortunato da solo al 25' della sfida contro la Sampdoria, ha provato a continuare a giocare per altri cinque minuti ma poi ha chiesto la sostituzione.

Da luglio si trasferisce ai Toronto in Mls

approfondimento

Insigne in Mls, sarà il 21° italiano nella storia

Un match – che il Napoli ha vinto per 1-0 – decisamene sfortunato per il capitano azzurro, che proprio nei giorni precedenti al match ha ufficializzato il suo trasferimento, a partire dal 1° luglio 2022, ai Toronto FC in Mls. Insigne che si è legato al club canadese con un contratto di quattro anni a 11.5 milioni di euro più 4.5 milioni di euro di bonus a stagione.