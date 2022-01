Ora è anche ufficiale: dal prossimo luglio Lorenzo Insigne si trasferirà in Canada e sarà un nuovo giocatore del Toronto. Il fantasista napoletano sarà il 21° giocatore italiano nella storia a giocare in Mls (oltre ad Andrea Mancini, figlio di Roberto, che non ha mai raccolto presenze ufficiali): ricordate tutti gli altri? Eccoli ordinati, secondo i dati di Transfermarkt, per numero di presenze oltreoceano

INSIGNE AL TORONTO, È UFFICIALE