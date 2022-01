L'allenatore granata si gode la prestazione perfetta dei suoi, contro "la squadra che fino a oggi mi ha impressionato di più". Dalla Fiorentina alla Fiorentina: "All'andata poteva finire in tragedia per noi. Oggi perfetti: dopo cinque mesi, vedere questi miglioramenti mi fa molto piacere". E sul mercato: "Non credo arriverà un centrocampista". Cairo: "Se avremo opportunità le coglieremo" COVID: TUTTE LE NEWS DI OGGI IN TEMPO REALE Condividi

Il Torino ha dilagato contro la Fiorentina: allo Stadio Olimpico Grande Torino il match è finito 4-0 per i granata. La squadra di Juric ha svolto la partita perfetta e il suo allenatore ha fine partita ha espresso tutta la sua soddisfazione per la grande performance dei suoi: "Grande partita dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo fatto tutto bene, sia a livello di gioco che sul piano tecnico e anche dal punto di vista della pressione. E' uscita una grande partita contro una squadra che fino a oggi è quella che mi ha impressionato di più, con giocatori fortissimi. I ragazzi però oggi sono stati splendidi". Per Juric oggi si chiude un piccolo cerchio. Nella partita d'andata, il suo Toro uscì con un 2-1 e le ossa rotte. Oggi la situazione è completamente diversa e Juric lo ha spiegato col suo modo, sempre chiaro: "Già da un po' vedo miglioramenti agli allenamenti. Poi si vedono in partita. Abbiamo alzato il livello tecnico e il modo con cui facciamo girare la palla. La partita dell'andata è finita 2-1, ma poteva finire in tragedia per noi perché la Fiorentina aveva fatto molto meglio in tutti i sensi. Oggi invece abbiamo fatto meglio noi: dopo cinque mesi di lavoro vedere una differenza così mi fa un grande piacere".

Dai ringraziamenti per Rincon fino ai rumors di mercato a centrocampo leggi anche Serie A, gli acquisti ufficiali di gennaio Il calciomercato è iniziato da una settimana esatta e per il momento il Torino ha registrato solo un movimento in uscita: quello di Tomas Rincon (ceduto alla Sampdoria). Prima di parlare di eventuali mosse in entrata, Juric ha voluto ringraziare il venezuelano, con delle belle parole: "Rincon non l'ho utilizzato molto perché mi è esploso Lukic. Tomas voleva giocare di più perché in scadenza di contratto, ma ho trovato un ragazzo spettacolare e un professionista che si trova raramente: anche quando sapeva di partire si è sempre allenato. Lo ringrazio molto: ha dato tanto a me e a tutta la squadra". E alla domanda se arriverà un rimpiazzo in quel ruolo, ha risposto così: "Non credo che arriverà nessun centrocampista".