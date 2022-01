C'è grande soddisfazione nelle parole di Walter Mazzarri dopo il secondo successo consecutivo del Cagliari che dopo la Sampdoria ha battuto anche il Bologna in rimonta conquistando 6 punti su 6 nelle prime due gare del 2022: "Siamo contati, i ragazzi che ho a disposizione hanno dato l'anima contro una squadra molto forte - dice - La squadra che ha giocato oggi ha giocato e vinto contro il Bologna, abbiamo meritato la vittoria". Una nota di merito per Pereiro, match winner: "Devo fare i complimenti a Pereiro, è stato impiegato poco ed è ritrovato. Ci ha dato una grande mano per questi tre punti meritati". In queste prime due gare dell'anno la squadra sembra trasformata: "Sono ragazzi che hanno sposato il mio credo tattico, il mio gioco e comincio a vedere la mia squadra - prosegue - L'ultima mia esperienza è stata al Torino dove eravamo al primo posto nel recupero della palla, devo fare anche i complimenti a Lovato che ha dato solidità alla difesa. Siamo la difesa più giovane del campionato, c'è da fare i complimenti a tutti".