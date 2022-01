Dopo la rescissione consensuale con l'Inter e i primi allenamenti a Chiasso, il 29enne danese continua a recuperare la confidenza con il campo e il pallone. Il defibrillatore impiantato sotto la pelle gli nega l'idoneità sportiva per giocare in Italia, ma potrebbe essere tesserato in Paesi come Inghilterra, Olanda e Danimarca. Intanto il suo destro è sempre lo stesso!

ERIKSEN SI ALLENA A CHIASSO. VIDEO