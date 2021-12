Eriksen continua a lavorare: allenamento a Chiasso

Continua a lavorare per tornare in campo Christian Eriksen. Il centrocampista danese, come riportato da RSI, dopo la rescissione consensuale con l'Inter non ha perso tempo e ha iniziato ad allensarsi a Chiasso, nel Canton Ticino, per cercare di accelerare i tempi per il suo ritorno in campo. Eriksen, sfruttando la vicinanza con Milano, si sta allenando al Riva IV della città al confine con l'Italia. Tuttavia l'ex giocatore nerazzurro non ha più l'idenoità per giocare in Italia a causa del defibrillatore che ha impiantato sotto la pelle.