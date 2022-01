Lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro per il capitano del Napoli, sostituito dopo 30 minuti nella partita vinta per 1-0 domenica scorsa contro la Sampdoria allo stadio Maradona. Buone notizie da Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano, ha completato il ciclo di controlli post infezione da Covid-19 e a giorni tornerà in gruppo. Potrà allenarsi con una mascherina protettiva per il recente infortunio

