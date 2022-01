Kalulu: "Milan scelta rischiosa, ma era un sogno"

Diciotto partite giocate già a gennaio, le stesse disputate nella scorsa stagione. Sono i numeri di Pierre Kalulu, sempre più importante nel Milan di Stefano Pioli. Il difensore francese, arrivato nell'estate 2020 da svincolato dopo l'esperienza al Lione, è tornato a parlare del trasferimento in rossonero: "Ho fatto un po' fatica a realizzare, perché quello in cui sono arrivato non era più il grande Milan - spiega Kalulu a BeIn Sports - Ma ho visto l'entusiasmo intorno al club e tutti sappiamo che ci vuole tempo per adattarsi a quello che ci viene chiesto. Penso di essere sulla strada giusta. Ho rischiato venendo qui, ma anche al Lione vevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. Venendo da un club come l'OL, sognavo di raggiungere una squadra come il Milan, così ci sono andato immediatamente".