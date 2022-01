La normativa, in vigore dal 10 gennaio, impone il green pass rafforzato per gli sport di squadra. Il polacco, che avrà la certificazione da giovedì (trascorsi 15 giorni dalla prima dose), andrà direttamente in panchina

Wojciech Szczesny partirà dalla panchina nella Supercoppa italiana contro l'Inter. La scelta ha un motivo ben preciso: il portiere polacco della Juventus non ha ancora il green pass. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha spiegato la situazione di Szczesny: "Si è vaccinato per ultimo e fino a giovedì non avrà il green pass. Dobbiamo eseguire un protocollo ben definito e per regolamento arriverà all'ultimo momento allo stadio. Verrà on the bench". Panchina, dunque, per il polacco con Perin in campo.