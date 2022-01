Serie A, il programma della 22^ giornata

La Serie A torna in campo per la ventiduesima giornata di campionato. Un turno che si aprirà sabato con tre anticipi. Ad aprire il programma sarà Sampdoria-Torino: i granata cercano continuità dopo la vittoria contro il Napoli, mentre i blucerchiati sono reduci da due ko consecutivi. Alle 18.00 la Lazio farà visita alla Salernitana, mentre alle 20.45 la Juventus sfiderà l'Udinese. I bianconeri di Max Allegri vogliono dimenticare la sconfitta in Supercoppa Italiana e centrare l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Domenica aprirà il programma Sassuolo-Verona, poi Venezia-Empoli (ore 15.00) e Roma-Cagliari (ore 18.00). Alle 20.45 il match clou sarà Atalanta-Inter. La 22^ giornata si chiuderà lunedì con tre posticipi: Bologna-Napoli, Milan-Spezia e Fiorentina-Genoa.