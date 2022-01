Juventus-Udinese, dove vedere la partita in tv

Tornare al successo in campionato per dare seguito alla vittoria in rimonta contro la Roma e per lasciarsi subito alle spalle il ko in Supercoppa Italiana contro l’Inter. È questo l’obiettivo della Juventus di Max Allegri, che questa sera alle ore 20.45 affronta l’Udinese nel match valido per la 22^ giornata di campionato. Juve che arriva a questa partita con 38 punti, i friulani invece hanno ottenuto fino a questo momento 20 punti e sono reduci dalla brutta sconfitta, arrivata in piena emergenza, contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato.