Nonostante la vittoria contro il Cagliari, per la Roma c'è una brutta notizia che riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, inserito inizialmente nell'undici titolare, non ha giocato la sfida dell'Olimpico, sostituito pochi minuti prima del fischio d'inizio da Veretout. Pellegrini, calciando in porta, ha sentito un dolore all'altezza della cicatrice al quadricipite destro, lo stesso che lo ha tenuto fermo a dicembre. Nelle prossime ore lo staff medico della Roma effettuerà ulteriori valutazioni per stabilire l'entità dell'infortunio.