Spalletti: "Obbligati ad arrivare tra le prime 4"

L'allenatore azzurro dopo la vittoria contro gli emiliani: "In alcuni momenti perdiamo le nostre caratteristiche e diventiamo molli. Mi arrabbio quando non facciamo le cose per bene. Davanti vanno forte, ma abbiamo le qualità per arrivare tra le prime quattro"

Delle prime quattro in classifica c'è solo una squadra che ha vinto nella 22^ giornata: il Napoli. La vittoria per 2-0 contro il Bologna grazie alla doppietta di Lozano ha regalato tre punti importanti agli azzurri verso l'obiettivo Champions. Un obbligo secondo Luciano Spalletti: "Noi abbiamo lasciato punti per strada che diventa poi difficile recuperare - spiega l'allenatore azzurro - Abbiamo perso partite che poi diventano complicate per la nostra classifica. Davanti vanno forte, ma noi dobbiamo arrivare per forza tra le prime quattro. Abbiamo la qualità per farlo e perdere il nostro gioco o mettere in discussione qualcosa per un gol poi ti crea problemi. Potevamo sfruttare meglio gli spazi nel finale e invece ci siamo creati difficoltà per il loro pressing".