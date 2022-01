Distrazione ai flessori della coscia sinstra , questo l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto Joaquin Correa dopo l' infortunio riportato nel corso della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. L'attaccante dell' Inter , uscito in lacrime dal terreno di gioco pochi minuti dopo il fischio d'inizio del match, sarà nuovamente valutato tra due settimane, ma dovrebbe rimanere fuori per circa un mese .

Le prossime partite dell'Inter

vedi anche

Nessuno come l'Inter in Europa: 20 bomber diversi

Un duro colpo per Simone Inzaghi, che con ogni probabilità dovrà dunque affrontare il prossimo importantissimo mese senza l'argentino e con soli tre attaccanti a disposizione. Dopo la sosta in seguito alla gara di sabato 22 gennaio contro il Venezia, l'Inter tornerà a giocare il prossimo 6 febbraio, quando è in programma il derby di campionato contro il Milan. Altri due big match nella settimana successiva, i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma (9 febbraio) e la trasferta di campionato a Napoli (13 febbraio), prima della partita probabilmente più attesa, l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, in programma a San Siro il 16 febbraio. Sempre a febbraio, infine, le gare di Serie A contro Sassuolo in casa (20) e Genoa a Marassi (27). Con Correa out, l'Inter ha momentaneamente bloccato il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria.