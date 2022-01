Restano a rischio due partite nel weekend in Serie A, incertezza legata alle ultime positività al Covid nei gruppi squadra di Venezia e Salernitana. Attesi sabato alle 18.00 dall'Inter, come riporta Ansa, i veneti avrebbero meno di 9 giocatori positivi ovvero la cifra limite per partire secondo il nuovo protocollo. Domenica è in programma il derby campano a Napoli, ma i granata hanno comunicato la positività di 9 tesserati

Si avvicina il weekend di Serie A, 23^ giornata non senza incertezze a causa della situazione legata alle positività al Covid-19. Casi da monitorare con particolare attenzione soprattutto per Venezia e Salernitana, attese in campo rispettivamente contro l’Inter (sabato alle 18.00 a San Siro) e col Napoli in trasferta domenica alle 15.00. La novità va ricondotta al protocollo Covid per lo sport, secondo il quale le Asl avranno la facoltà di intervenire qualora fosse superato il 35% di positivi in squadra. Una percentuale che risponde alla lista di 25 giocatori stabilita nelle ultime ore dalla Lega Serie A: un primo elenco è stato comunicato entro l’orario di mezzogiorno (in vista della prossima giornata), mentre quello definitivo andrà consegnato entro il 4 febbraio. Il gruppo squadra deve essere composto dai calciatori della rosa con la possibilità di attingere dagli Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità. Detto dei numeri, l'intervento delle Asl locali è possibile qualora ci fossero 9 giocatori positivi mentre con 8 è possibile giocare. Ecco perché va monitorato quanto accadrà nelle prossime ore.

Venezia, 15 positivi nel gruppo squadra

Lo ha comunicato la società nella giornata di giovedì, casi di positività emersi dopo il giro di tamponi: "Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario". Il Venezia ha ufficializzato il numero, 15, ma non i nominativi: come riporta Ansa, si ipotizza che i calciatori positivi siano 8 (con altri 7 dello staff) quindi appena sotto il limite del 35% imposto dal nuovo protocollo. Dalla società filtra la volontà di partecipare alla trasferta di sabato contro l’Inter: atteso un nuovo giro di tamponi molecolari in giornata per capire se sarà possibile partire o meno.

Salernitana, derby a rischio con 9 positivi

Giornata importante anche per la squadra di Colantuono, che dovrebbe scendere in campo domenica allo stadio Maradona. Dopo i tamponi effettuati giovedì, la Salernitana ha reso noto un nuovo positivo al Covid che ha portato a 9 i componenti del gruppo squadra fermati dal virus. Come specificato dal nuovo protocollo, il numero dei casi tra i giocatori granata rende a forte rischio il derby col Napoli a causa dell'eventuale intervento dell'Asl locale. Intanto la conferenza stampa pre-partita di Stefano Colantuono si terrà in videoconferenza proprio a causa dell’emergenza sanitaria, mentre non prima del tardo pomeriggio saranno comunicati gli esiti del nuovo giro di tamponi.