Le probabili formazioni della 23^ giornata

Occhi puntati su un paio di incontri a rischio rinvio. Il nuovo protocollo potrebbe far saltare il derby campano ma anche l'impegno dell'Inter contro il Venezia. Ovviamente restiamo tutti in attesa di comunicazioni ufficiali. Per quel che riguarda invece le notizie ufficiose ci affidiamo alle sapienti capacità della nostra squadra di inviati.

Un po' di dubbi sull'XI titolare di Sinisa Mihajlovic che deve fronteggiare l'emergenza post Covid. In più ci sono situazioni fisiche non semplici da giudicare. Dominguez ad esempio dovrebbe giocare (per poi operarsi). Davanti Arnautovic, regolarmente convocato, non è detto che inizi dal 1': l'alternativa è rappresentata da Sansone o Falcinelli. Medel torna a guidare la difesa. A destra invece c'è Skov Olsen in pole

Il trio d'attacco non cambierà. Dopo la scorpacciata di reti in quel di Reggio Emilia, Simeone sarà sempre il riferimento con Caprari e Barak a supporto. Possibili porte girevoli in mediana: Ilic rientra dalla squalifica ma Tameze non è al 100% e quindi potrebbe lasciare il posto da titolare. Faraoni ritrova la corsia destra mentre in difesa c'è a rischio Ceccherini

Al Bruseschi è tornato ad allenarsi sul campo Roberto Pereyra. Per il "Tucu" non sarà ancora tempo di convocazione ma il suo allenamento differenziato è una buona notizia in prospettiva per Cioffi. A Genova idea tandem d'attacco formato da Beto e Success anche se Deulofeu non è ancora tagliato fuori dai giochi. Recuperato invece Molina che parte in pole per un posto sulla corsia destra. In mediana invece pronti Arslan, Walace e Makengo

Impegno casalingo per il nuovo Genoa "tedesco" targate Blessin. Il neo allenatore punterà su velocità e verticalizzazioni. Il suo 3-5-2 si sposa perfettamente con il sistema sin qui adottato dai rossoblù che però devono tornare a far punti in fretta. Davanti ci sarà Mattia Destro: con lui probabilmente si punterà ancora su Yeboah. Cerniera di centrocampo con Portanova, Sturaro e Rovella. Hefti balla tra difesa e corsia destra della linea mediana

La situazione contagi in casa Venezia è piuttosto pesante e come si sa la gara di San Siro è a forte rischio. Un nuovo giro di tamponi determinerà la possibilità di svolgimento della partita. La società veneta ha annunciato nella giornata di giovedì, 11 nuove positività al Covid-19 nel gruppo squadra, senza specificare chi o quanti giocatori sono coinvolti. Gli attuali positivi (tra staff e giocatori) sono al momento 15.

Dopo l'impegno in Coppa Italia, Inzaghi può tornare a schierare i titolarissimi anche se qualche idea di miniturnover resta nella testa del tecnico nerazzurro. Ancora da stabilire invece il tandem d'attacco visto che Lautaro, Dzeko e Sanchez si giocano due maglie. Le combinazioni possibili non permettono di dare uno dei tre certo del posto

In casa Atalanta restano ai box Gosens, Zapata, Hateboer e Malinovskyi. Con tutta probabilità anche Ilicic no sarà del match. Toloi e Maehle invece paiono recuperabili con il secondo che viaggia verso la titolarità sulla corsia sinistra. Il 3-4-3 di Gasperini prevede al momento Pessina e Pasalic ai lati di Muriel. A destra invece toccherà, salvo sorprese a Zappacosta

Ci saranno assenze di rilievo in casa biancoceleste. Oltre al 'solito' Acerbi, Sarri ha perso Radu e Pedro. Zaccagni invece prova a stringere i denti e a recuperare dopo il colpo subito in Coppa Italia contro l'Udinese. Difesa con Patric centrale e Marusic sulla corsia sinistra. In mediana si rivede Lucas Leiva dato che Cataldi è squalificato. In attacco favorito Raul Moro a meno che Zaccagni non sia recuperato per partire dall'inizio

CAGLIARI-FIORENTINA, domenica ore 12:30

Cagliari, 9 assenti certi per Mazzarri



Mercato viola

Barone: "Inglesi su Vlahovic ma lui ha altre idee"

Tra positività e squalifiche (stop per Carboni e Pavoletti), non è semplice per Mazzarri fare la formazione anti Fiorentina. In porta tocca a Radunovic, Obert è in pole per un posto nella difesa a tre dei sardi mentre in mediana potremmo vedere sia Ladinetti che Kourfalidis. L'arrivo di Baselli potrebbe però modificare ulteriormente l'assetto di centrocampo. Davanti Joao Pedro farà coppia con Gaston Pereiro



Fiorentina, Ikoné scalpita



La convincente prova contro il Genoa dovrebbe valere la conferma di quasi tutta la squadra. Terracciano oramai ha operato il sorpasso e anche se Dragowski si è ristabilito non pare esserci ballottaggio tra i pali. In difesa Igor va verso la conferma mentre Duncan (e Castrovilli) spera di riprendersi una maglia in mediana. Davanti invece può scoccare l'ora di Ikoné dall'inizio. L'ultimo arrivato ha fretta e l'assist di settimana scorsa è un buon biglietto da visita