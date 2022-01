Capocannoniere della Serie A con 17 reti al pari di Immobile, grazie ai suoi gol Dusan Vlahovic sta trascinando la Fiorentina che ora è al sesto posto in classifica e in piena lotta per l'Europa. Un contratto in scadenza nel 2023 che, chiaramente, rende l'attaccante serbo classe 2000 al centro dei rumors di mercato legati al suo futuro. Ne ha parlato anche Joe Barone: "Qualche squadra inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso, siamo a disposizione", le parole del direttore generale viola a La Nazione con allusione al giocatore e al suo entourage. Poi aggiunge: "Il nostro mercato non è chiuso, ci sarà qualche uscite ma saremo attenti anche al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic, ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano. Aperture dal giocatore e dal suo entourage? Zero. E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c'è stato ancora nessun contatto".