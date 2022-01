Blessin: "Direzione giusta. Credo alla salvezza"

Il nuovo allenatore del Genoa ha commentato lo 0-0 contro l'Udinese: "Non è stata una partita spettacolare, ma buona. Ma siamo sulla strada giusta: la squadra deve credere in sé stessa". E sulla salvezza: "Mancano ancora quindici partite e tanti punti da conquistare, io ci credo. Anche i tifosi ci aiuteranno" COVID E SERIE A: LE NEWS DI OGGI IN TEMPO REALE Condividi

Il Genoa crea e mette in campo la determinazione giusta, ma è mancato il gol: contro l'Udinese finisce 0-0. Nella conferenza stampa a fine match, Alexander Blessin, ha commentato la sua prima partita sulla panchina rossoblù: "Non possiamo dire che sia stata una partita spettacolare, ma buona. Questa comunque è la direzione giusta. Mancano ancora quindici partite e io ci credo. La squadra deve credere in sé stessa e questo arriverà con la voglia di lottare: ci sono ancora tanti punti da conquistare". Ora Blessin avrà due settimane per lavorare e preparare la prossima partita contro la Roma: "In questi giorni dovremo lavorare con la stessa intensità. C'è ancora tanto da fare e la strada è lunga". Poi un messaggio per i tifosi: "Sarà molto importante averli alle spalle, perché ci aiuteranno a uscire da questa situazione difficile. Oggi, per loro, vedere il modo in cui la squadra ha impostato la partita è stato una scintilla".

Stile di gioco, moduli e mentalità: le spiegazioni di Blessin Il nuovo allenatore rossoblù ha anche spiegato alcune nozioni tattiche e ciò che chiede ai suoi giocatori: "Lo stile che abbiamo messo oggi in campo è quello che voglio che la squadra metta sempre: voglio una squadra che non difenda soltanto ma che difenda in avanti. Per quanto riguarda lo schema: quello giusto è quello che fa vincere. Noi dobbiamo essere flessibili: all'inizio la squadra gioca con il 4-2-3-1 o 4-4-2, ma durante la partita si varia spesso. Questa deve essere la struttura. Ma indipendenetemente dal modulo, voglio la mentalità giusta. Dobbiamo continuare su questa strada con la giusta mentalità. Poi con i dettagli faremo sempre meglio".