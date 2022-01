Juric: "Siamo ambiziosi, ma niente pressioni"

In crescita, ma senza grandi pressioni. Ivan Juric non vuole sentire parlare di prova di maturità per il suo Torino nella sfida contro il Sassuolo: "No, basta con questa storia: prova di maturità no. A questa domanda non rispondo". Così l'allenatore ha sbottato alla risposta di un cronista che gli chiedeva se la sfida contro i neroverdi potrà essere un nuovo banco di prova per testare la maturità del Torino: "Vorrei che crescessimo ancora, che non si metta troppa pressione e troppe aspettative - ha poi spiegato Juric - Siamo tutti ambiziosi, vogliamo fare il massimo ed è giusto così. Poi dove arriveremo, lo vedremo. Bisogna stare attenti sui giudizi e su tutto. Il Sassuolo è una grande squadra, ha un attacco da Nazionale con qualità superiore. Sarà una partita tosta, dovremo essere attenti sapendo che loro possono segnare in ogni momento".