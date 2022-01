L'attaccante granata non sembra aver intenzione di partire a gennaio: ha rifiutato due offerte importanti da parte dell'Al-Hilal e del Newcastle. La sua volontà è quella di terminare la stagione con il Torino per poter scegliere il progetto più favorevole per il suo futuro. Sullo sfondo c'è il Toronto di Insigne

Il contratto di Andrea Belotti sta arrivando alla sua conclusione con il Torino (andrà in scadenza a giugno 2022), ma il 'Gallo' non sembra aver intenzione di lasciare la maglia granata in questa sessione di calciomercato invernale. La prova l'ha data lui stesso, rifiutando due offerte importanti. La prima arriva dall'Al-Hilal, club di Riyad (Arabia Saudita) che ogni anno lotta per la conquista della Champions League asiatica. L'offerta del club saudita al giocatore sarebbe di otto milioni all'anno, mentre al Torino verrebbe garantito il pagamento immediato del cartellino. La seconda, ben più prestigiosa dal punto di vista sportivo, è arrivata dal Newcastle. Ma anche in questo caso, Belotti ha declinato: la volontà del giocatore è quella di portare a termine la stagione con il Torino, per poi essere libero di accettare possibili soluzioni, come quella del Toronto che lo sta corteggiando, così come ha fatto per Lorenzo Insigne.