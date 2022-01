Tre partite nel pomeriggio della 23^ giornata di Serie A. Napoli contro Salernitana: Mertens di punta, out Insigne e Osimhen. Salernitana con Bonazzoli e Vergani dal 1'. In programma anche il derby ligure: nello Spezia out Bastoni per un problema all'adduttore, al posto suo gioca Sala: 4231 per Motta. Samp di Giampaolo col 352: Caputo-Gabbiadini davanti. Si gioca anche Toro-Sassuolo: nel Torino Zima e non Djidji in difesa. Sassuolo con Berardi, Scamacca e Raspadori davanti. Si parte alle 15

NAPOLI-SALERNITANA LIVE