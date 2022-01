Il club viola ha pubblicato la lista dei calciatori convocati da Italiano per la trasferta di Cagliari ma manca il più atteso: Dusan Vlahovic non prenderà parte al match di domenica alle 12:30 (trasmesso in diretta su Sky). Il club non ha spiegato il motivo della sua assenza. Anche Saponara out

La Fiorentina parte per Cagliari senza due pezzi da novanta: Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara, infatti, non sono stati convocati per la trasferta in terra sarda. Pochi minuti prima della comunicazione della lista ufficiale, la stessa società viola aveva annunciato la positività di due nuovi componenti del gruppo squadra. Una notizia che non può fare felice i tifosi viola e Italiano, che dovrà fare a meno del suo bomber principe, 17 gol in 21 presenze finora in campionato, e di uno dei giocatori più in forma di tutta la squadra. Al posto del bomber serbo quasi sicuramente in avanti ci sarà l'esordio dal primo minuto del neo acquisto Piatek, prelevato a gennaio proprio per fare il vice Vlahovic, mentre al posto di Saponara, insieme a Gonzalez, ci sarà uno tra Ikone e Callejon, col primo leggermente favorito.