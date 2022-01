Serie A, il calendario e le partite di oggi

Sei match oggi in programma: si parte alle 12.30 con Cagliari-Fiorentina. Alle ore 15.00 il Napoli sarà impegnato nel derby campano contro la Salernitana, mentre alle 18 la Roma sfiderà l'Empoli Alle 20.45 il big match tra Milan e Juventus

Dopo i quattro anticipi tra venerdì e sabato la 23^ giornata di Serie A entra nel vivo. I sei match oggi in programma chiuderanno l'ultimo turno del mese di gennaio, prima della sosta per le nazionali. Ad aprire la domenica sarà il lunch match della Unipol Domus di Cagliari tra i rossoblù di Walter Mazzarri e la Fiorentina. Tre incontri si giocheranno alle ore 15.00: spicca il derby campano tra Napoli e Salernitana. Alle 18 toccherà alla Roma in casa dell'Empoli, mentre alle 20.45 concluderà la giornata il big match di San Siro tra Milan e Juventus.